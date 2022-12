Rocco Siffredi premiato dalla sua città natale. Polemica sui social, lui replica così

di Redazione web

Premiato per i suoi meriti artistici che hanno portato alla ribaltà il nome di Ortona, cittadina abruzzese, che 58 anni fa ha dato i natali a Rocco Siffredi. Il sindaco Leo Castiglione, infatti, intende assegnare all'ex pornoattore il "Premio 28 dicembre", che ogni anno il comune abruzzese assegna ad un concittadino che ha dato lustro alla cittadina, promuovendone la conoscenza oltre i confini comunali. Ma il premio non ha mancato di suscitare malumori, che però non ha fatto demordere il primo cittadino.

La risposta di Siffredi

«Rocco è un personaggio internazionale. Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano (il vero cognome dell'attore) rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali» ha detto il Castiglione, visto che solo il nome di Rocco Siffredi ha fatto da cassa di risonanza mediatica».

Ed anche il premiato, non nasconde la soddisfazione. «Fate quello che desiderate senza vergogna. E' un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato. Fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi», ha dichiarato Siffredi a Il Messaggero.

Origini del premio

Il 28 dicembre 1943 è il giorno in cui i nazisti abbandonarono la città di Ortona durante l'occupazione della seconda guerra mondiale, e per la 27° edizione, Rocco Siffredi ha detto che sarà presente, nonostante il malumore di alcuni suoi concittadini che sulla pagina Facebook del comune si sono scatenati in centinaia di commenti, ma sono pochi quelli che tendono a screditarlo, la gran parte è fiera che Rocco ricordi le sue origini in ogni intervista.

