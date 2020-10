Rocco Siffredi contro i test veloci anti Covid. «Io e mia moglie abbiamo il Covid e, per colpa dei test veloci comprati in farmacia in Italia, abbiamo contagiato anche i nostri figli»», ha raccontato l'attore all'Ansa dalla sua casa di Budapest.

Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata tutta la famiglia, la donna di servizio e l'autista

«Al ritorno da Roma - racconta, confermando la notizia anticipata dal sito Dagospia - abbiamo iniziato a sentirci male ma, dopo ben due test negativi, ci siamo tranquillizzati e abbiamo riabbracciato i nostri due figli. Risultato? Tutti infetti e con sintomi, anche la fidanzata di mio figlio grande oltre alla domestica e al marito che hanno più di 70 anni. Non mi perdonerei mai - aggiunge - di aver fatto loro del male».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 18:15

