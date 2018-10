Svolta nelle indagini sull'omicidio di Rocco, il pizzaiolo 43enne a cui fracassarono il cranio: fermato un giovane straniero

Desiante

, aveva il cranio fracassato quando è stato trovato morto nel suo appartamento nel ravennate, a Castiglione di Cervia: oggi i carabinieri, per il suo omicidio,di origine straniera.Il fermo è scattato su richiesta dei Pm titolari Alessandro Mancini e Antonio Vincenzo Bartolozzi. Il giovane si trova ora in carcere in attesa di essere interrogato. Alle 13 in Procura a Ravenna è fissata una conferenza stampa in cui verranno forniti dettagli sulle indagini. Rocco era originario di Gravina di Puglia, in provincia di Bari.