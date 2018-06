Cade dalla bici mentre è in gita, muore un giovane di 24 anni

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ce l’ha fatta, il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E’ deceduto questa mattina all’ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che lo aveva colpito giorni fa mentre passeggiava in bicicletta in via Iervolino nella sua città. In un primo momento si pensò ad un incidente stradale ma i medici esclusero questa causa ipotizzando un infarto. Nonostante le cure prestate all’Umberto I il giovane è morto. La procura ha aperto un’inchiesta.