Rocco Morabito, il boss della 'ndrangheta trasferito in una località segreta

Rocco Morabito, il boss della 'ndrangheta arrestato ieri in Brasile dopo due anni di latitanza, è stato trasferito in una località segreta. Lo hanno annunciato le autorità brasiliane, dopo la cattura del boss, evaso nel 2019 dal carcere di Montevideo, in Uruguay.

Il narcotrafficante calabrese, arrestato ieri in Brasile, è stato condotto all'aeroporto Castro Pinto di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, a bordo di un suv bianco scortato da tre suv neri ed è stato fatto imbarcare in un aereo della polizia federale. Il luogo dove è stato trasferito Rocco Morabito «non sarà reso noto per la sicurezza del detenuto», hanno detto fonti del ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 23:16

