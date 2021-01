Speranza a Che tempo che fa: «Attenzione alla variante inglese, necessario tenere alta l'attenzione»

Roberto Speranza torna a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, per fare il punto sulla situazione relativa all'Epidemia di Covid dopo queste feste di Natale. «C'è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue ma nei giorni precedenti al Natale c'è stata una fase di rilassamento anche se durante le feste abbiamo assunto misure robuste», ha spiegato il ministro.

VARIANTE INGLESE Speranza ha spiegato quando siano importanti le misure restrittive e quanto sia importante mantenere alta l'attenzione anche per la presenza nel continente europeo della cosiddetta "Variante Inglese".

«Le misure restrittive funzionano - ha spiegato il ministro - e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Con l'ultima ordinanza abbiamo già stretto i parametri e domani incontreremo le regioni e mercoledi sarò in Parlamento e tra giovedi e venerdi ci prepariamo a un ulteriore dpcm: saranno confermate le norme vigenti con nuove restrizioni.C'è inoltre la variante inglese e quindi mantenere alta l'asticella di attenzione è fondamentale».

«L'auspicio è che l'approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro la fine di gennaio e gli inizi di febbraio».

VACCINI - «Valuteremo i numeri ma nei prossimi giorni ma dalle vaccinazioni c'è una risposta strardinaria e penso che arriveremo a risultati altissimi senza imporre obbligatorietà del vaccino. Da primavera inoltrata con i vaccini potremo andare a regime per avere grandi numeri in estate: abbiamo dimostrato di essere pronti nella prima fase vaccinale, saremo pronti anche nella seconda fase».

LA CRISI DI GOVERNO Speranza ha poi parlato delle difficoltà della maggioranza: «Sono fiducioso, penso che in questo momento tutto si possa immaginare tranne che una crisi di governo che precipiterebbe il paese nell'incertezza. Il nostro impegno deve essere 24 ore al giorno sulle questioni che riguardano la vita delle persone e non c'è un minuto da perdere dietro discussioni che mi sembrano lontane da paese reale. Sediamoci intorno ad un tavolo senza nascondere la polvere sotto al tappeto - ha concluso - ma non perdiamo tempo dietro a discussioni irreali»

Infine una nota sugli impianti sciistici: «Penso sia complicato tenere le scuole chiuse e gli impianti di sci aperti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA