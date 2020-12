Roberto Saviano, Verona gli revoca la cittadinanza onoraria: «Provocatorio e irrispettoso»

ll consiglio comunale di Verona nella seduta di ieri sera ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, che era stata conferita allo scrittore campano nel 2008. La proposta, presentata dal consigliere leghista Alberto Zelger e sottoscritta da altri 9 consiglieri, tra i quali il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio (FdI), è stata approvata con 20 voti a favore, 7 astenuti e un contrario.

Tra le motivazioni della delibera di revoca della cittadinanza onoraria, proposta un anno fa, «il mancato ringraziamento di Saviano al Comune di Verona e il fatto di non avere mai manifestato la volontà di venire a ritirarla». Inoltre Zelger ha motivato la revoca anche con gli elogi a Carola Rackete e le «ripetute espressioni di disprezzo contro l'ex ministro Matteo Salvini con frasi calunniose» ed anche il fatto di «essersi schierato a favore del sindaco di Riace». Collegandosi in remoto il consigliere Zelger ha ricordando che «il sindaco di Riace aveva falsificato documenti per favorire l'immigrazione illegale», però Mimmo Lucano è stato assolto da questa accusa.

La revoca ha scatenato una raffica di polemiche tra i consiglieri d'opposizione: da Federico Benini e Stefano Vallani del Pd (il quale ha ricordato che lo stesso Zelger nel 2008 votò a favore della concessione della cittadinanza onoraria) a Michele Bertucco di Verona e Sinistra in Comune, dalla pentastellata Marta Vanzetto e Tommaso Ferrari di Traguardi. L'ex sindaco Flavio Tosi si è astenuto affermando che «si tratta di un basso livello di dibattito, il consiglio comunale dovrebbe occuparsi d'altro».

