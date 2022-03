Foggia, Roberto Russo ucciso mentre è al volante dell'auto: killer in fuga in moto

Orrenda e tragica scoperta in serata. Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto in via Silvio Pellico, a Foggia. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'uomo abbia una ferita d'arma da fuoco al capo. Sul posto gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica.

In base alle prime testimonianze raccolte, i residenti della zona San Ciro avrebbero udito alcuni spari e, quindi, lanciato l'allarme. L'auto dell'uomo freddato era ferma al centro della strada. La vittima è il 52enne Roberto Russo. La zona è stata transennata dalle forze dell'ordine.

Le prime ricostruzioni

Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima era guida di una Ford Escort Station Wagon quando sarebbe stata affiancata da uno o due sicari che avrebbero fatto fuoco, uccidendola.

Si tratta del terzo omicidio compiuto a Foggia dal 2020 ad oggi, tutti ancora irrisolti. Nel gennaio di due anni fa venne ucciso Roberto D'Angelo, mentre il 28 dicembre scorso fu assassinato Pietro Russo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 22:35

