Roberto Rosso, chi è l’assessore del Piemonte arrestato per ‘ndrangheta. «Versò 8.000 euro»

Forza Italia nel 1994. Nel 2001 si candida sindaco di Torino e perde al ballottaggio con Sergio Chiamparino. Nel 2004 è sottosegretario nel governo Berlusconi e poi vicepresidente nella giunta Cota in Piemonte. Nel 2012, durante una diretta radiofonica, racconta di aver ospitato in montanga un consigliere regionale del Piemonte che si faceva firmare le spese per ottenere il rimborso.



'Ndrangheta in Piemonte: 8 arresti, accusa di voto di scambio politico-mafioso per l'assessore Rosso Roberto Rosso era da anni una presenza costante nella vita politica torinese. Rosso, assessore della regione Piemonte, è stato arrestato questa mattina per voto di scambio con la ‘Ndrangheta . Nato a Trino Vercellese, di cui è stato sindaco, Rosso entra in politica con la Dc, poi è tra i primi ad aderire al progetto di Silvio Berlusconi connel 1994. Nel 2001 si candida sindaco die perde al ballottaggio con Sergio Chiamparino. Nel 2004 è sottosegretario nel governo Berlusconi e poi vicepresidente nella giunta Cota in Piemonte. Nel 2012, durante una diretta radiofonica, racconta di aver ospitato in montanga un consigliere regionale del Piemonte che si faceva firmare le spese per ottenere il rimborso.

Parte da qui l’indagine Rimborsopoli che travolgerà il Piemonte guidato da Roberto Cota. Rosso però ne uscirà pulito. Nel 2016 si presenta nuovamente candidato sindaco a Torino ed entra in consiglio comunale. Alle ultime elezioni regionali si preenta con Fratelli d’Italia , spende più soldi di tutti in campagna elettorale, e risulta il più votato a Torino, garantendosi così un posto da assessore ai rapporti con il consiglio, alla semplificazione e ai diritti civili.

"Ha pagato ottomila euro". «Eh...5 e bon tagliamo la testa al toro». «Glielo dico, provo a dirglielo». «Cinque, e tre "caramelle" le han già prese. E bon». È il testo di una conversazione intercettata dalla Guardia di finanza tra due intermediari di presunti boss della 'ndrangheta e l'assessore regionale Roberto Rosso. Il colloquio è stato incluso negli atti dell'indagine Fenice nella parte relativa al voto di scambio. Rosso, secondo gli inquirenti, avrebbe versato in due tranche un totale di 7.900 euro, a fronte di una promessa di 15mila euro. Risulta che abbia incontrato uno dei boss, Onofrio Garcea, esponente del clan Bonavota in Liguria che aveva il compito di riorganizzare un gruppo a Carmagnola, nel comitato elettorale di via Alfieri a Torino. I due mediatori, l'imprenditrice Enza Colavito e Carlo De Bellis, hanno incontrato Rosso in piazza San Carlo.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosso, arrestato questa mattina per voto di scambio nell'ambito di una inchiesta sulla 'Ndrangheta della guardia di finanza di Torino, ha rassegnato le dimissioni da assessore della Regione Piemonte. Secondo quanto si apprende da ambienti politici, la lettera è stata firmata in carcere ed è già nelle mani del governatore Alberto Cirio.