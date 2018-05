Caso colf in nero, i legali di Fico: «Valutiamo diffamazione a Le Iene»

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il presidente della Camera Roberto Fico ha dato mandato ai suoi legali di «tutelarlo penalmente a seguito della messa in onda del servizio della trasmissione di Italia Uno "Le Iene" dal titolo "Una colf in nero per il presidente Roberto Fico?"». Ne dà notizia l'avvocato Annalisa Stile, che spiega di star «valutando di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che, attraverso il loro pezzo, insinuano nel pubblico televisivo il dubbio (per loro certezza, per come è stato montato il pezzo e per i commenti che accompagnano il servizio), che il presidente Fico abbia assunto "a ner" una colf-baby sitter nella casa napoletana della signora Yvonne», compagna di Fico.«Stesse considerazioni - aggiunge l'avvocato - valgono per tutti i quotidiani che hanno indicato il presidente Fico quale datore di lavoro della signora Imma. Il presidente Fico non è, né è mai stato, datore di lavoro della signora Imma», sottolinea l'avvocato Annalisa Stile ricordando che «il presidente Fico abita a Roma, nella cui casa ha una colf assunta con regolare contratto, risiede a Napoli, ma a casa propria nel quartiere Posillipo, e non nella casa della signora Yvonne. Il presidente Fico - conclude l'avvocato Stile - mi ha investita di questo incarico per non alimentare ulteriori pretestuose polemiche e strumentalizzazioni politiche».