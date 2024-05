Roberto Benigni show dal Papa: «Alle prossime elezioni ci andiamo insieme». Per la Giornata dei bambini, Meloni con la figlia

di Redazione web

Roberto Benigni show in piazza San Pietro in occasione della messa per la Giornata mondiale dei bambini celebrata da Papa Francesco. Un evento che ha radunato oltre 50mila persone, tra queste la prremier Giorgia Meloni che ha preso parte alla cerimonia con la figlia Ginevra dopo aver incontrato il Pontefice in un'udienza privata.

Il monologo sulla pace

Roberto Benigni tocca tanti temi nel suo lungo monologo poi chiude con un appello alla pace, il tema che ha fatto da filo conduttore nella sue giorni voluta dal Papa che si rifarà a settembre 2026. «La guerra: - dice Benigni - che parola brutta, sporca tutto. Eppure dobbiamo porre fine a questa cosa. I bambini quando giocano a fare la guerra, al primo che si fa male si fermano. La guerra deve finire. Ce la dobbiamo dimenticare. Mi direte: è un sogno. Si, ma le fiabe possono diventare vere.

La battuta al Papa

«Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito», dice poi Benigni rivolgendosi direttamente al Papa, dopo averlo baciato.

