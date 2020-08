Lutto per Roberto Baggio . Oggi in una clinica di Vicenza , dove era ricoverato da tempo dopo essersi ammalato, è mancato all'età diil. Sposato con Matilde, oltre al Pallone d'Oro 1993, aveva avuto altri sette figli, tra cui Eddy, anch'egli calciatore sino alla serie B. A comunicare la notizia è stata la famiglia che vive a Caldogno (Vicenza), luogo di origine dell'ex campione che ha militato con Vicenza, Fiorentina e Juventus.aveva seguito da vicino la carriera di Roberto, seguendolo dal vivo in moltissime sue partite assieme alla moglie, ma mantenendo la privacy in maniera rigorosa.