Roberta Ragusa, la cugina: «Ai figli manca, ma in casa ora c'è un'altra donna»

è statoa vent'anni per l'omicidio della mogliedopo che la Cassazione ha riaperto il processo. In molti però si sono chiesti perché l'uomo non possa andare in carcere. Aripercorrono le fasi principali della vicenda.«Si tratta - spiega il presidente dell', costituitasi parte civile - di una scelta discrezionale dei giudici che è ancorata a tre parametri, che sono esigenze cautelari come l'inquinamento di prove, il pericolo di fuga e la reiterazione del reato. In secondo grado ormai non c'è possibilità di alterare gli indizi, non c'è pericolo concreto che lasci il Paese perché non lo ha fatto prima d'ora e non c'è neanche il rischio che commetta un nuovo omicidio».La prospettiva della galera, tuttavia, non è del tutto remota. «Non tutti i mali - aggiunge - vengono per nuocere, dovesse diventare definitiva la sentenza abbiamo la certezza che lui andrà direttamente in carcere».Intanto ai microfoni di Rai Tre parla anche, legale di- figlio della coppia. «Il ragazzo ha piena fiducia nella giustizia e aspetta la sentenza definitiva».