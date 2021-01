Roberta uccisa e trovata nel burrone, la disperazione della mamma: «Non si può morire così a 17 anni...»

«Giustizia per la mia Roberta, voglio giustizia. Non si può morire così a 17 anni...». La mamma di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata morta in un burrone a Caccamo (Palermo), piange a dirotto. Seduta sul divano della sua abitazione a Caccamo non riesce a parlare. Singhiozza, non riesce a fermarsi. Accanto a lei ci sono alcuni parenti e amici.

Roberta, 17 anni, uccisa e trovata nel burrone a Palermo. Il fidanzato fermato per omicidio volontario

Il corpo della ragazza è al Policlinico di Palermo dove domani o mercoledì verrà fatta l'autopsia. Intanto è ancora in caserma il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni in attesa di essere trasferito in carcere dopo il provvedimento di fermo per omicidio Volontario e occultamento di cadavere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA