Ritrovato il torrese scomparso dopo un colloquio di lavoro a: è in unsul Lago Di Garda. Dopo quasi due mesi è stato ritrovato, il 45enne torrese ma residente da qualche anno ad Atripalda che era scomparso il 31 luglio scorso dopo essere partito per un colloquio di lavoro a Treviso.A trovarlo è stata la redazione di «Chi l’ha visto» che ha avuto una segnalazione da un frate del convento. «Sta bene - ha detto il cugino Vincenzo D’Orsi - ma non l’abbiamo ancora sentito. Il momento è molto delicato, bisogna capire cos'è successo».