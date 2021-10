Ritrovato il bambino rapito: era in Romania col padre. Rintracciati su un treno

Verso un lieto fine, forse, la storia del bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre romeno. Il bimbo, insieme al papà, è stato ritrovato in Romania: entrambi sono stati rintracciati a bordo di un treno dalla polizia romena, confermano fonti investigative italiane. Martedì scorso l'uomo, insieme a tre complici, lo aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire.

I Carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: ieri a Limena (Padova) i militari dell'Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro. I Carabinieri hanno fatto sapere di essere già in contatto con le autorità romene. La collaborazione tra le forze dell'ordine servirà agli investigatori italiani per acquisire tutta la documentazione relativa al caso, in particolare le modalità che hanno permesso alle forze dell'ordine romene di ritrovare il bambino insieme al padre a bordo di un treno.

