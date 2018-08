Svolta nel caso dell'impiegata scomparsa: ritrovata Anna Fasol

Anna Fasol, l'impiegata di dinquanovea nni scomparsa il 31 luglio scorso, è stata ritorvata dai carabinieri della compagnia di Cittadella. La donna, in buone condizioni generali di salute, è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di domenica, ma la notizia è stata resa nota dai militari stamani.



Anna Fasol dovrà spiegare perché se ne è andata, visto che pare che il suo sia stato proprio un allontanamento volontario, facendo temere il peggio ad amici e familiari. E dovrà spiegare anche perché non si è predentata a quell'appuntamento con il datore di lavoro in banca per affrontare una questione finanziaria. Sono ancora tanti i dubbi che ancora circondano la scomparsa della donna, anche se oggi, l'unica cosa importante, è il sospiro di sollievo dei cari che hanno potuto riabbracciarla.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59