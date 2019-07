Ritiro patente a vita per chi usa i social alla guida: la richiesta del Codacons

A seguito dell'ennesimo registrato in Italia dopo la pubblicazione su Facebook di un, ilchiede ilper chi usa i social network in auto e l'incriminazione automatica per attentato alla sicurezza dei trasporti. Lo afferma l'associazione dei consumatori, intervenendo sul grave episodio di Alcamo dove sull'autostrada A29 un bambino ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito «Stanno drammaticamente aumentando nel nostro paese gli incidenti stradali registrati a seguito della pubblicazione di dirette e video surealizzati dagli stessi guidatori, i quali distolgono pericolosamente l'attenzione dalla strada per dedicarsi al cellulare e ai social network - afferma il presidente Carlo Rienzi - Per tale motivo chiediamo al Governo una modifica urgente del Codice della strada che preveda il ritiro a vita della patente e l'incriminazione automatica per attentato alla sicurezza dei trasporti nei confronti di tutti gli automobilisti che usano i social network mentre guidano, per pubblicare dirette, foto o video».Ilchiede anche adi intervenire, disponendo il blocco automatico di video, storie e dirette realizzate all'interno delle automobili in movimento, come forma di tutela degli utenti e per arginare il fenomeno degli incidenti causati da distrazione da social network.