Rita Pavone e il tweet contro Greta Thunberg: «Personaggio da film horror». E il web insorge

"Quella "bimba" con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror...". Con questo tweet, diventata trend sul social, ha attaccato stamattina la “bimba con le treccine”, cioè, attivista svedese di 16 anni diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici e per questa ragione candidata al Nobel per la Pace.Il cinguettio della cantante ha conquistato subito la rete diventando virale, e l’hashtag col suo nome, #RitaPavone, assieme a quello di Greta sono entrati nei top trend italiani di Twitter.La reazione è stata immediata e moltissimi sono stati i commenti scandalizzati dall’osservazione della Pavone: “Spesso negli occhi degli altri – ha commentato un utente - vediamo noi stessi. “A me – ha aggiunto un altro - mette a disagio il cyberbullismo di una persona anziana priva di argomenti e rosa dalla cattiveria. Deve essere molto triste, mi dispiace per lei”.La vita da attivista di Greta Thunberg è iniziata la scorsa estate con delle proteste davanti al parlamento svedese. La sua lotta l'ha poi portata a parlare al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos.