Stavo riflettendo che domani a #milano ci saranno quattro cerimonie per ricordare mio padre. A #Roma neanche una messa. Grazie. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 2 settembre 2018

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25

Pensieri notturni che trasudano amarezza per, a poche ore dalle commemorazioni per l'anniversario del padre, il generale dei carabinieri e prefetto di Palermo,, ucciso dallail, insieme alla moglie,, e all'agente della scortaLa conduttrice televisiva, alla vigilia del trentaseiesimo anniversario dell'attentato di mafia, si è infatti lasciata andare ad un commento sarcastico dopo aver scoperto che nella capitale non è stata organizzata alcuna: «Stavo riflettendo che domani aci saranno quattro cerimonie per ricordare mio padre. Aneanche una messa. Grazie».In molti, su, hanno espresso il massimo sostegno a Rita Dalla Chiesa, che poi ha aggiunto: «Una messa, forse, insieme ai suoi Carabinieri l’avrebbero potuta organizzare... A Roma c’è anche un Comando Generale. Però hai ragione tu. La gente ricorda, gli vuole bene. E questa è la cosa più vera».