Ristoranti aperti la sera ma solo all'aperto, il video di un rifugio di montagna fa sorridere

I ristoranti potranno tornare ad essere aperti anche la sera, ma solo all'aperto. Una decisione quella del Governo che ha pensato di allentare le misure anti Covid che ha fatto molto discutere e ha generato anche molta ironia. Tanti sono stati i video e i meme di persone che hanno osservato come aprire i locali all'aperto a fine aprile potrebbe essere ancora troppo presto viste le temperature.

Un rifugio di montagna, il K2 Residence Hotel & Restaurant, di Foppolo, ha postato sulla sua pagina Facebook un video con due persone che decidono di andare a cena fuori presso il loro locale. Vengono fatte accomodare fuori, fornite di plaid, viene servita loro una pietanza congelata e l'acqua in realtà ghiaccio tritato. Non sarà facile infatti per le attività aprire in questo periodo dell'anno anche per il servizio serale.

