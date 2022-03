Rissa in strada a bastonate fra ultras. Il video choc

Spaventosa rissa tra ultras davanti allo stadio di calcio di prima del match tra il Giorgione e il Bassano in Veneto. Pre partita infuocato domenica pomeriggio a Castelfranco Veneto (Treviso): verso le 14.15 le tifoserie organizzate delle due squadre (che militano nel campionato di Eccellenza) si sono fronteggiate nel parcheggio dell'impianto sportivo. Una ventina di giovani: insulti, spintoni e tanta voglia di menar le mani. Il rischio che la schermaglia sfociasse in pestaggio era concreto.

Soltanto l'intervento dei carabinieri, presenti sul posto, ha scongiurato violenze: i militari hanno calmato i rissosi: per loro è scattata sia l'identificazione che il divieto d'ingresso allo stadio. All'origine dello scontro ci sarebbe una "vendetta" dei bassanesi per uno sfottò ricevuto durante la partita di andata. In quell'occasione i sostenitori del Giorgione, storica squadra di Castelfranco Veneto, capolista del campionato insieme ai padovani dell'Arcella, avrebbero infatti preso in giro i rivali per la zuffa interna scoppiata tra le due fazioni di tifosi del Bassano, provincia di Vicenza.

Il parapiglia di oggi non ha posticipato il fischio d'inizio: la partita è iniziata alle 14.30, come previsto e si è svolta regolarmente, senza altri momenti di tensione sugli spalti, in uno stadio blindato: massiccio infatti il dispiegamento di forze dell'ordine, tra carabinieri e polizia. Il match si è concluso con un 2-1 a favore del Bassano e dopo il triplice fischio le due tifoserie sono state incanalate verso uscite separate onde evitare che potessero innescarsi altre micce. All'uscita i bassanesi sono stati scortati dalle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA