Notte di sangue a Roma: rissa tra tifosi, un ultrà del Siviglia in codice rosso

Maxi rissa nella serata di mercoledì nel rione Monti, al centro di Roma. Tre al momento le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d'arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia. Si ipotizza una rissa tra tifosi. Giovedì allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia.

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA