di Simone Pierini

Schiaffi, calci, pugni. Sono volate scarpe coi tacchi utilizzate per colpirsi a vicenda. Cassonetti della spazzatura ribaltati. Una rissa choc avvenuta sul lungomare Lombardo di Genova. Una ragazza con sangue sul volto e la gente che ride esclamando: «Raga avete visto le ha spaccato il tacco in testa». Nessuno chiama le forze dell'ordine e le botte vanno avanti.



Sono in molti a guardare, altri a filmare per poi inviare i video nelle chat WhatsApp della città. qualche ragazzo prova a dividerle, ma la foga li prevale.



È successo alle quattro di notte di martedì, probabilmente dopo una serata in discoteca. Secondo una delle ragazze, di 29 anni, protagoniste della scazzottata, ascoltata dalla polizia, la lite sarebbe nata per futuli motivi. Non vi è stata alcuna denuncia, quindi l'inchiesta non è partita. Ma polizia e carabinieri hanno fatto partire gli accertamenti per far luce sulla vicenda. Venerd√¨ 6 Settembre 2019, 13:58

