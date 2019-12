Rissa tra genitori alla partita dei Pulcini: «Mani in faccia e un coltello». Daspo a entrambi

, due genitori litigano e uno dei due: ha dell'incredibile quanto avvenuto lo scorso 30 novembre a Verona, al campo sportivo del quartiere Santa Lucia. Durante una partita di calcio di bambini è esploso un fortissimo litigio sfociato in insulti e minacce tra une un, destinatari entrambi di un provvedimento di Daspo.Il 38enne, durante la partita, ha iniziato a rimproverare il figlio, ed è stato aggredito dal 50enne che per farlo tacere gli ha messo le mani sulla faccia,e denti: a quel punto l'albanese ha reagito tirando fuori un coltello e puntandolo contro l'altro genitore,. Il 38enne è stato denunciato per minaccia aggravata.Considerato che l'episodio è stato commesso per motivi die accertata la pericolosità dei soggetti per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Verona Ivana Petricca ha disposto il Daspo per la durata di due anni a entrambi i protagonisti del diverbio; il. Per due anni, insomma, le partite dei loro figli non li vedranno sugli spalti: stando al precedente sarà una fortuna, soprattutto per i bambini.