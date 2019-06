Rissa alla festa di fine anno scolastico, papà tira fuori un taglierino: caos e denunce, un ferito

Alla festa discoppia una lite tra parenti degli studenti, con tanto di denuncia, e spunta anche un(un taglierino, per intenderci): è successo sabato pomeriggio in provincia di Reggio Emilia, a, dove la festa è degenerata in una lite violenta tra il papà di una ragazzina da una parte e la madre e lo zio di un compagno di scuola dall'altra. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato il papà della ragazza, un 40enne.L'uomo sarebbe intervenuto durante una, richiamando in modo deciso quest'ultimo: discussione che avrebbe mandato su tutte le furie la madre e lo zio del ragazzino, intervenuti a loro volta. Partito il diverbio, il 40enne avrebbe così tirato fuori il cutter per minacciarli: dopo aver visto la scena un altro genitore, un 47enne, è intervenuto per sedare la lite ed è rimasto ferito al gomito destro (ricevendo una prognosi di 10 giorni). A quel punto i presenti hanno chiamato il 112.Nel frattempo l'uomo col cutter si era allontanato ma i militari l'hanno rintracciato lungo la strada di casa: il taglierino non è però stato rinvenuto. L'indagato ha ammesso la lite, ma ha negato di aver estratto l'arma da taglio, ma due penne a inchiostro che aveva con sé. Le penne sono state sequestrate, tuttavia, secondo i testimoni, non sarebbero state quelle ad essere usate durante la lite, bensì proprio il cutter, di cui il 40enne potrebbe essersi liberato dopo essere andato via dalla festa.