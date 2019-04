«Non fai le pulizie»: maxi rissa tra coinquiline, capelli strappati e botte da orbi

«Non aiuti nelle pulizie domestiche» e scoppia la rissa tra quattro giovani donne coinquiline a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Si strappano i capelli e si prendono a botte e una delle quattro scende in strada. Mentre i vicini di casa, sentendo le urla e tutto quel trambusto, chiamano i carabinieri. Il bilancio è di una ragazza ferita alle labbra e ai denti, mentre un'altra lamentava dolori alla testa e al cuoio capelluto. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Civitanova, è intervenuta una ambulanza del 118 per prestare soccorso alla giovane, portata al pronto soccorso. Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA