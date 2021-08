Rischio zona gialla nelle Regioni con meno vaccinati. Il sottosegretario Costa: «Non è un caso, c'è correlazione»

A rischiare la zona gialla, con il ritorno delle misure restrittive anti Covid, sono proprio quelle Regioni che hanno vaccinato meno persone. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto questa mattina a L'aria che tira Estate su La7: «Non è un caso che nelle regioni con più basso numero di vaccinati ci sia il rischio di zona gialla, c'è un nesso diretto», ha detto Costa.

Leggi anche > Covid in Italia, scende l'Rt (da 1,56 a 1,27) ma risale l'incidenza

«Poi è chiaro che parliamo di isole con un aumento forte delle presenze nel periodo estivo - ha aggiunto il sottosegretario - ma il dato da cui possiamo partire è che sono le isole dove c'è un ritardo nel ciclo vaccinale deve far riflettere su quanto è importante vaccinarsi. Mi auguro che sia un elemento in più per sensibilizzare i cittadini».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA