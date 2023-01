Rischia di soffocare: bambino due due anni salvato per miracolo da un poliziotto

E' stato assistito dalla fortuna un bambino di due anni che stava per soffocare. A salvarlo è intervenuto un poliziotto che, mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.30 era all'ufficio immigrazione di Bologna, in via Bovi Campeggi, dove il il bambino era in fila con la madre. Nell'attesa, il piccolo di nazionalità bengalese ha avuto un malore e la madre ha cominciato a gridare e a chiedere aiuto. Il bambino, che si trovava nel passeggino in attesa che arrivasse il turno della propria famiglia è apparso improvvisamente incosciente.

Le urla della mamma hanno attirato l'attenzione dell'agente di Polizia, Marco Tinello, di 23 anni, che è intervenuto prontamente. Con le manovre di primo soccorso, il poliziotto ha prima preso il bambino in braccio e, mettendolo a testa in giù, per provare a sbloccare un'eventuale ostruzione delle vie respiratorie, ma senza ottenere risultati. Subito ha chiamato il 118 che, al telefono ha fornito le istruzioni per praticare al piccolo la manovra di Heimlich. Ma anche questa non ha avuto l'esito sperato.

Le manovre

Quando le condizioni del bambino stavano peggiorando, il poliziotto ha tirato fuori con l'indice la lingua dalla bocca del piccolo, senza ottenere un risultato immediato. Soltanto quando la vittima ha rigurgitato, sbloccando le vie respiratorie, si è sbloccato ed è tornato finalmente a respirare. Ora il piccolo è in cura in ospedale e sembra essersi ripreso completamente e senza conseguenze, nonostante dovrà svolgere dei controlli più approfonditi per capire le motivazioni del malore.

