Rimosso tumore al testicolo di 5 chili su un paziente di 44 anni, l'intervento nell'ospedale di Benevento

Un tumore del peso di oltre 5 chili è stato asportato dai testicoli di un paziente di 44 anni. L'eccezionale intervento chirurgico si è svolto all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento dove l'equipe di Urologia ha asportato la massa dalle «dimensioni di un pallone da calcio».

Leggi anche > Calciatore lascia la carriera a 23 anni per donare il fegato alla mamma malata FOTO

«Un caso clinico più unico che raro», si sottolinea nella nota del presidio ospedaliero con riferimento alla massa dalle dimensioni record scoperta due anni fa, ma trascurata dal paziente per l'impossibilità - a suo dire - di riuscire ad accedere alle prestazioni sanitarie necessarie complice l'emergenza Covid. L'intervento di asportazione del testicolo e del funicolo spermatico in toto ha richiesto un lavoro di studio e di squadra molto importante per il gruppo oncologico multidisciplinare dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù che, al cospetto di un caso clinico pressoché unico, ha studiato le migliori cure possibili, cercando di recuperare il tempo perso in fase di pre-diagnosi.

Il tumore di comportamento maligno era riuscito, infatti, a sequestrare al suo interno una quantità di sangue tale da rendere il paziente anemico e deperito. L'intervento chirurgico è stato eseguito dall'equipe di Urologia diretta dal dottor Aniello Russo, e dai dottori Dante Di Domenico e Giovanni Castelluzzo, coadiuvati dall' ex primario dell'ospedale del Mare professor Aniello Rosario Zito, e dalla squadra di anestesisti affidata al coordinamento dalla dottoressa Maria Cusano, assieme a ferristi ed infermieri di sala operatoria. L'operazione chirurgica è brillantemente riuscita, ed il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni. Il suo percorso nella fase di follow-up (post - operatorio) sarà comunque accompagnato dai professionisti della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli.

#uomo di 45 anni punto dai #calabroni, muore per choc anafilattico: il dramma sotto gli occhi dell'amico https://t.co/wr5oUp413h — Leggo (@leggoit) August 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA