Rimini, spiagge aperte fino alle 22. Tutte le novità della stagione

Spiagge, a Roma pronta la delibera: da venerdì 29 maggio si apre​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 15:16

più superficie per ogni ombrellone e pasti consegnati direttamente al lettino: così il Comune romagnolo definisce tempi e spazi, dilatandoli, dell'arenile nell'ordinanza balneare per il 2020.Al centro, ribadisce l'amministrazione, benessere e tutela di chi frequenta la spiaggia e di chi ci lavora.- come anticipato nei giorni scorsi - contro i 12 stabiliti dall'ordinanza regionale, ad eccezione di un bagno. Altro elemento nuovo gli orari degli stabilimenti: dovranno consentire la permanenza dei clienti e l'utilizzo dei servizi almeno fino alle 22.Resta lo stop alla plastica monouso (bicchieri, cannucce, piatti e stoviglie), quindi i cibi in consegna dovranno essere in materiale compostabile o plastico lavabile. Bar di spiaggia e chiringuito saranno al centro di un altro specifico provvedimento con regole anti Covid. Stop confermato alle sigarette sulla battigia già introdotto la scorsa stagione.