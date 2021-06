«I baristi svuotano i rifiuti in mare»: denuncia choc in spiaggia a Rimini FOTO

Rimini, choc in spiaggia: una discarica sotto le stelle. In un video diffuso sui social si notano di notte rifiuti di plastica galleggiare in mare: a quanto pare alcuni baristi dei locali sul bagnasciuga della "capitale" della Riviera Romagnola si “divertono” a fine serata a gettare tutta la cassa con i rifiuti e soprattutto i bicchieri di plastica utilizzati per i cocktail e le birre direttamente in acqua, senza smaltirli in modo corretto nei cassonetti in strada.

Qualcuno, nonostante l'oscurità della spiaggia, è riuscito a riprendere la scena. Decine di bicchieri di plastica, cassette porta frutta e rifiuti organici che galleggiano in balia delle onde. Una discarica a cielo aperto che lascia senza parole. Tanti i frequentatori della movida notturna romagnola hanno segnalato questa usanza decisamente barbara.

Dopo la diffusione del video, gli stessi proprietari dello stabilimento sulla spiaggia riminese sarebbero intervenuti spiegando che interverranno con provvedimenti nei confronti dei dipendenti che si sono resi protagonisti di questo scempio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 18:20

