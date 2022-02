Rimini choc, quindicenne accoltellato a scuola da un coetaneo durante una lite

Accoltellamento a scuola a Rimini, dove un 15enne è finito in ospedale. È successo in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti, durante una lite tra due ragazzi quindicenni. Secondo le prime informazioni uno dei due ragazzini è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave. L'altro è ancora in classe e sta raccontando la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che sono intervenuti, chiamati dai professori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA