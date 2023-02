Ragazza di 30 anni trovata morta in spiaggia: mistero a Rimini. «Nessun segno di violenza»

Il cadavere di una ragazza di trent'anni, di origine romena, è stato trovato stamattina a Rimini, alle 8.30 sulla spiaggia di Torre Pedrera: la donna, piccola di statura e vestita di scuro e che secondo l'ANSA faceva la cameriera, era alloggiata in un residence della zona. Il suo corpo si trovava quasi a riva: ad un primo riscontro medico legale non vi sarebbero segni di violenza.

Ragazza trovata morta a Rimini

Il corpo della donna è stato notato, in una spiaggia ricoperta dalla neve, da un passante. Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani: il decesso potrebbe essersi verificato verso le 6 di questa mattina. Inoltre stando agli accertamenti del medico legale la morte potrebbe essere stata per annegamento, poi il mare avrebbe portato a riva il cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che si sia trattato di un gesto volontario, visto che non vi sono segni evidenti di violenza ma la Procura ha deciso di dare l'incarico per l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:09

