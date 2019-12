La Polizia di Stato porta i doni ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria per Natale

Lasciata sola in casa di riposo a Natale, 80enne decide di fare i regali a tutti i bisognosi

Martedì 17 Dicembre 2019, 20:09

In occasione dell' avvicinarsi del, la mattina del 16 dicembre una "pattuglia" di rappresentanti della Questura di Rimini, dellaStradale, della Ferroviaria Postale e di Frontiera di Rimini ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto didell’i di, portando loro dei doni.Nelle settimane precedenti era partita l'iniziativa di, che ha coinvolto tutto il personale di Polizia della provincia di Rimini, per acquistare i regali che sono poi stati portati al reparto di pediatria oncologica, generale e chirurgica. I giocattoli sono stati consegnati ai bambini da un agente in una “” particolare, quella diLa Polizia di Stato ha quindi colto quest'occasione non solo per mostrareai piccoli pazienti ed alle loro famiglie ma regalare loro, oltre ai doni,in un momento di difficoltà, ribadendo così la sua natura dedidata non solo alla sicurezza e alla prevenzione, ma anche portatrice di