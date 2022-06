Rimini, finge di ordinare una pizza ma chiama la polizia: donna fa arrestare il marito

Finta ordinazione per salvarsi. Una donna di Rimini ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza così da chiedere indirettamente il loro aiuto e poter scampare al marito in evidente stato di alterazione e con in dosso esclusivamente degli slip

Grazie a quella telefonata, le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente, fermando l'uomo che, poco prima, aveva tentato di aggredire la moglie davanti al figlio 15enne. Già in passato, il 51enne aveva minacciato e aggredito la moglie, con la quale conviveva da circa un anno.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato alla casa circondariale di Rimini, è in attesa della convalida dell'arresto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 19:27

