Rimandato in tre materie, tenta il suicidio a 14 anni. Quartiere sotto choc: «Perché l'ha fatto?»

Il giovane studente, mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare corsi per il recupero dei debiti, è salito al quarto piano dello stabile e si è lanciato nel cortile condominiale. Soccorso dal 118 è stato portato nell'ospedale Cardarelli con diverse fratture al bacino e alle vertebre oltre a danni agli organi interni. «Penso al dolore che ha provato lui e che lo ha spinto giù e penso anche ai sensi di colpa che adesso possono avere i suoi genitori per non aver capito il disagio del figlio. Avrà pensato di averli delusi, ma nessuna mamma e nessun papà possono essere delusi di un figlio al punto di non amarlo più», le parole di un residente della zona, un 37enne.

Napoli sotto choc per il ragazzino di 14 anni che sabato ha tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto dopo essere stato rimandato in tre materie a scuola: tutti sconvolti nel quartiere di Porta Nolana, con il 14enne che per fortuna, sebbene in condizioni critiche, è riuscito a salvarsi. «Deve aver provato un'angoscia troppo forte per aver deciso di uccidersi - commenta una donna di 54 anni, che abita in zona - Per fortuna, non ci è riuscito, anche se è in rianimazione. Io spero che torni presto a casa».