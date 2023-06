Cancellato l’abuso di ufficio, più limiti all’appello dei pm e alle intercettazioni

di Alessandra Severini

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al primo pacchetto di riforme sulla giustizia messo a punto dal ministro Nordio. Dall’eliminazione del reato di abuso di ufficio alla stretta sulle intercettazioni sono molti i punti che fanno discutere. Il ministro della Giustizia difende il ddl dalle accuse incrociate di opposizioni e magistrati: «È il primo passo verso una riforma radicale in senso garantista, dispiace che Berlusconi non possa assistervi». Il Pd è critico anche se i sindaci dem appoggiano la riforma. «Non c’è momento più sbagliato che cogliere la morte di Berlusconi per portare avanti riforme a spallate» ha attaccato la segretaria Schlein. Critiche anche dall’Anm, che mette sotto accusa soprattutto la norma sull’inappellabilità da parte del pm, paventando un «rischio di incostituzionalità». Azione e Italia Viva invece assicurano il loro appoggio alla riforma.

ABUSO D’UFFICIO

Il reato scompare dal codice penale con un sospiro di sollievo da parte degli amministratori locali. Il governo difende la scelta puntando sui dati: davanti alle migliaia di iscrizioni nel registro degli indagati, pochissime volte si arriva alla condanna. Nel 2021, sono state 4.745 le iscrizioni nel registro degli indagati; solo 18 le condanne in primo grado. Il rischio di un’indagine ha alimentato, all’interno della pubblica amministrazione, la paura della firma bloccando spesso le decisioni amministrative.

LIMITI APPELLO DEI PM

I pubblici ministeri non potranno più presentare appello contro le sentenze di assoluzione che riguardano reati di “contenuta gravità”. Potranno essere impugnate invece le assoluzioni per i reati più gravi, compresi quelli del Codice Rosso. Una norma simile in passato è stata già bocciata dalla Corte Costituzionale.

INTERCETTAZIONI

Sulla stampa potranno essere riportati solo i colloqui contenuti nei provvedimenti dei giudici. Giudici e pm dovranno stralciare dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Sarà un collegio di tre giudici a decidere e non più uno solo. Andrà comunque prima interrogato l’indagato tranne in alcuni casi (es nel caso di reati gravi commessi con l’uso di armi).

TRAFFICO DI INFLUENZE

Il reato viene ridimensionato e limitato solo “a condotte particolarmente gravi”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 06:00

