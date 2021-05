Rifiuta di mettersi la mascherina e aggredisce tre agenti

Avrebbe aggredito tre agenti della Polizia locale di Molfetta, nel Barese, per sottrarsi ad un controllo anti-Covid, rifiutandosi di indossare la mascherina e reagendo dando pugni sul volto dei tre poliziotti municipali, due uomini e una donna. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di giovedì. A poco più di 24 ore dall'aggressione un 21enne già noto alle forze dell'ordine si è costituito. Risponde di resistenza, oltraggio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalità.

Taranto, violenta lite in strada. Investita un'anziana in bicicletta LE IMMAGINI

Al termine delle indagini sull'episodio, anche altre tre persone sono state denunciate per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. «Per dare un segnale importante - dichiara il sindaco Tommaso Minervini - il Comune di Molfetta si costituirà parte civile nel processo che ci sarà contro l'aggressore dei nostri agenti. I cittadini sanno che al loro fianco c'è un corpo di Polizia, guidato dal comandante Cosimo Aloia, sempre più preparato e pronto ad intervenire in tutte le situazioni di emergenza. Ringrazio i carabinieri e la Guardia di finanza per la stretta collaborazione. La sinergia tra le varie forze dell'ordine è la giusta ricetta per sconfiggere le sacche criminogene della città».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA