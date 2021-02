RIETI - Vinti oggi centomila euro al bar tabaccheria Porta Romana, in via Tancia, a Rieti, gestito da Andreina Angelucci. La vincita è stata realizzata con un tagliando “gratta e vinci”, del concorso “Il Miliardario”, acquistato per 5 euro. A far conquistare il premio da centomila euro, uno dei più elevati, è stato il numero 16.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 21:45

