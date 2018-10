Prima neve sul Terminillo

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima neve al Terminillo, dovuta al brusco calo termico delle ultime ore. La montagna è coperta da uno strato che in alcuni punti ha sfiorato i 10 centimetri di spessore. La temperatura ieri notte è andata sotto lo zero. Attualmente con il progressivo rialzo delle temperature la neve ha smesso di cadere. I commercianti e gli operatori turistici sperano sia un buon segnale in vista del Natale e di avere gli impianti sciistici aperti il prima possibile.