Tir abbatte guard rail e precipita nel viadotto sottostante Video

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Incidente sulla Salto-Cicolana, all'altezza di Capradosso. Coinvolto un tir che è finito fuori strada, abbattendo il guard rail, volando nel viadotto sottostante per una ventina di metri. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Rieti.Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 ed è stata chiamata l'eliambulanza. La strada è stata chiusa nel tratto. I vigili del fuoco stanno al momento lavorando per estrarre l'autiosta del Tir dalla cabina dove è riamsto incastrato.Le sue condizioni sono gravi, ma l'uomo non ha perso conoscenza.E' il secondo grave incidente dopo quello avvenuto, all'altezza di Casette, sabato scorso.