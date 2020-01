Un disabile è morto carbonizzato in un incendio avvenuto in una abitazione rurale a Rieti. A quanto si appreso dai vigili del fuoco, l'uomo di 54 anni, è stato trovato stamani, poco dopo le 5, dalla compagna e dalla sorella che stavano rientrando in casa. Dell'abitazione in via Fontanelle, a Montopoli in Sabina, a quanto si è appreso dai pompieri, sono rimaste soltanto le mura perimetrali. Mercoledì 1 Gennaio 2020, 12:58

