Donna picchiata in strada al capolinea dei bus: caccia al responsabile

Due giovani che litigano animatamente, fino alla folle violenza. Una donna è stata spinta a terra, picchiata e portata via di peso da un uomo, uno straniero. È accaduto nel centro di Rieti, al capolinea dei bus di piazza Cavour.

Il video, girato probabilmente nel fine settimana, era stato diffuso inizialmente sui social da 'Welcome to Favelas'. A riprenderlo, anche il quotidiano RietiLife. La donna finisce a terra, viene ripetutamente picchiata, poi viene portata via di peso dall'uomo. Il tutto immortalato dalla fotocamera di uno smartphone di un ragazzo che, insieme ai suoi amici, si trovava a pochi metri di distanza.

Non sono noti altri dettagli della vicenda, ma il video è diventato ben presto virale sui social. Secondo quanto si è appreso le forze dell'ordine stanno compiendo accertamenti per verificare l'identità dell'uomo e della donna vittima delle violenze mostrate nel video.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 21:52

