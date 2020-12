Rientri dalla Gran Bretagna per i residenti: obbligatori tamponi e quarantena

Potrà avere ingresso in Italia, arrivando dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord, chi ha la residenza anagrafica nel nostro paese ovvero per motivo comprovato di assoluta necessità: è quanto indica l'ordinanza con data di oggi firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, e la ministra ai Trasporti, Paola De Micheli.

Previsto poi l'obbligo di certificazione di negatività al Covid con test 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, e un test obbligatorio 48 ore dall'arrivo in Italia con obbligo di quarantena di 14 giorni. Alitalia ha poi comunicato di aver riattivato da oggi il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma. Il volo AZ 202 decollerà da Roma Fiumicino tutti i giorni, compreso Natale.



Intanto sono tutti e tre positivi i componenti della famiglia di Loreto, dove - come anticipato ieri dal Corriere Adriatico - è stato rilevato il primo caso di variante inglese del coronavirus. Lo si è appreso da fonti della Regione Marche. Uno dei tre si era sottoposto a tampone per il raffreddore, che durante gli esami del Laboratorio di Virologia ha portato alla scoperta che si trattava della nuova variante del Covid. Tutti e tre stanno bene, sono paucisintomatici, e sono in isolamento, ma nessuno di loro ha avuto contatti con la Gran Bretagna o con persone che ci sono state recentemente.

