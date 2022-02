Marocchino tenta il "colpo" al supermercato: riempie il carrello per oltre 200 euro e prova a non pagare

Mette oltre 220 euro di prodotti nel carrello e tenta di non pagare. É quanto successo ieri, intorno alle 14.45 in corso Nazionale a La Spezia, quando un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato dalla polizia merce non pagata.

Come riporta La Nazione, il ragazzo, con vari precedenti di polizia a suo carico ed un provvedimento di rintraccio per una notifica amministrativa, aveva oltrepassato le casse con varia merce senza averne pagato il corrispettivo.

La merce asportata, per un totale complessivo di oltre 220 euro, è stata riconsegnata agli addetti del supermercato per la rimessa in vendita. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti del caso e dopo avergli notificato il provvedimento oggetto del rintraccio a suo carico, è stato denunciato per il reato di furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 14:10

