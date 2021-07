Rider spintonato e preso a calci dopo Italia-Spagna: il video è virale. I passanti: «Vergogna». Le immagini

Un rider in scooter spintonato, fatto cadere dal suo motorino e preso a calci. Sono le immagini choc, diventate virali, che vengono da Cagliari e riguardano i festeggiamenti dopo la vittoria della Nazionale azzurra contro la Spagna nelle semifinali di Euro 2020. E non si placano le polemiche sul maxiassembramento, in una serata che ha portato a diversi eccessi, con più di un video della serata brava di alcuni giovanissimi.

Il video del rider è diventato, in poche ore, virale tanto da arrivare a 75 mila visualizzazioni su Facebook. Nelle immagini amatoriali girate con uno smartphone si vede una folla di giovani accalcati in mezzo a piazza Yenne e che, incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, spintonano un rider a bordo di uno scooter sino a farlo cadere sull'asfalto.

Mentre altri giovani cercano di placare gli animi, sull'uomo piovono schiaffi, calci e colpi di asta di una bandiera Tricolore. Qualcuno lo aiuta a risollevare lo scooter, tenendo a freno altri giovanissimi e così il rider può riprendere la sua corsa e il suo lavoro. Migliaia i commenti tra chi grida «vergogna» e chi sollecita maggiori controlli e invece chi chiede «giustizia» per il rider auspicando che i giovani vengano riconosciuti nel video e sanzionati.

Cagliari, un rider preso a calci e schiaffi da dei tipi che festeggiavano la vittoria dell'Italia contro la Spagna. Fate schifo. Che paese di merda, tanta indignazione per i pride ogni volta ma per cose del genere 0, tanto a loro tutto è concesso a quanto pare. pic.twitter.com/DAInd4X9VV — teresa🥃 (@itstheresac) July 8, 2021

