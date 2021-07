Rider aggredito a Cagliari, denunciati due ultras 20enni

Spuntano i primi due indagati per l’aggressione al rider Alessandro Ghiani, spinto colpito e fatto cadere dal motorino la notte del 7 luglio scorso in piazza Yenne a Cagliari, durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Italia alla finale per gli europei di calcio.

La polizia ha individuato e denunciato due ragazzi, uno di 20 anni e uno di 23 anni, già noti alle forze dell'ordine in quanto appartenenti alla tifoseria organizzata del Cagliari, gli Sconvolts, che ora dovranno rispondere del reato di violenza privata.

I due sono stati anche multati per inosservanza delle norme anti covid e ora dovranno anche pagare 500 euro di multa per la violazione delle regole di prevenzione del Covid-19 durante i festeggiamenti. Ad inchiodarli sono stati i video dell’aggressione fatti da cellulare, poi pubblicati e diventati virali, in cui nessuno dei due indossava le mascherine nonostante gli evidenti assembramenti.

I filmati sono stati analizzati dagli inquirenti e i Falchi della Squadra mobile, coordinata da Fabrizio Mustaro, sono riusciti a identificare i due giovani ultras. Nei filmati si vedono entrambi i ragazzi mentre fermano lo scooter del rider e poi, dopo averlo deriso, lo spintonano e lo fanno cadere, prendendo a calci lo scooter e colpendo l'uomo con l'asta di una bandiera. Il rider, due giorni dopo l'aggressione, era stato ricevuto dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che aveva voluto incontrarlo per scusarsi con lui dell'accaduto a nome di tutta la città.

