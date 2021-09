Riccione, in mille a ballare: chiuso un altro noto locale della riviera romagnola

Erano più di mille a ballare all'interno di un locale di Riccione. Continuano le chiusure dei locali sulla riviera romagnola. La scorsa notte la polizia ha notificato lo stop di 5 giorni a un noto locale di Riccione: il Musica.

Nel corso del controllo gli agenti hanno potuto constatare come oltre 1.000 persone ballassero non rispettando in nessun modo le norme di sicurezza sanitaria. Il «Musica», di Riccione dovrà restare chiuso per 5 giorni. Il locale romagnolo, nel corso dell'estate, è stato spesso oggetto di sanzioni.

Si susseguono, quindi, le chiusure di locali nella riviera romagnola. Nel corso di un controllo gli agenti della squadra amministrativa e di sicurezza hanno potuto constatare una serie di irregolarità relative al regolamento anti covid.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 16:48

