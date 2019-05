Si sente male mentre visita un paziente, luminare della neurochirurgia operato d'urgenza per emorragia cerebrale

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sente male mentreoperato d'urgenza., il primario dell'Unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa, di 56 anni, si trova inche lo ha colpito proprio mentre lavorava.Il professionista, considerato un luminare della neurochirurgia, è stato soccorso da alcuni suoi collaboratori e dopo una lunga serie di esami è stato operato. Il delicato intervento, come riporta la stampa locale, è andato avanti per delle ore fino a notte fonda. L’operazione tecnicamente è riuscita e il dottor Vannozzi è stato sedato in Rianimazione. Ma le condizioni del professionista sarebbero ancora gravi.Vannozzi ha salvato molte vite e compiuto interventi che da molti sono stati considerati miracolosi. Un professionista affermato, stimato dai colleghi e dai paziento che ha aiutato nel corso della sua carriera. Tra le operazioni ne vanta tre al limite del miracoloso: una donna colpit da aneurisma al sesto mese di gravidanza e grazie al medico salva insieme al neonato, la bambina di dieci anni dichiarata inoperabile e invece tornata a correre felice, e un intervento su una ragazza dimessa da un ospedale di Londra nonostante il pericolo di vita.